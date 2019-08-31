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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Воробьев
№7
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1984 (36) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Текстильщик
1 : 4
Факел
86'
90'
86'
90'
86'
90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
86'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
1
Факел
4
минуты: 1' - 90'