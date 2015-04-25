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Сергей Белоусов
№7
Полузащитник
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Команда
Металлург
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
Балтика
1 : 1
Сокол
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Балтика
1
Сокол
1
минуты: 74' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 55'
Сокол
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 55'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
Волга
2 : 1
Сокол
33'
33'
33'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
71'
71'
71'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 1' - 86'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
Сибирь
0 : 2
Сокол
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
0
Сокол
2
минуты: 46' - 90'
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 78'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 78'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Тосно
2
Сокол
1
минуты: 1' - 82'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
минуты: 62' - 90'
Сокол
1
Томь
1
минуты: 62' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
87'
87'
87'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 68' - 90'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 68' - 90'
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 83' - 90'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 83' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 25'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 25'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
минуты: 1' - 46'
Луч
0
Сокол
1
минуты: 1' - 46'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 52'
Сокол
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 52'
06.07.2014
06 июля 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
06.07.2014
06 июля 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 1' - 90'