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Алексей Широков
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
был в запасе
Ростов
2
Локомотив
0
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
18:00
Краснодар
1 : 3
Локомотив
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
3
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:30
Локомотив
2 : 1
Ахмат
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:30
был в запасе
Локомотив
2
Ахмат
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Анжи
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Локомотив
0
Анжи
0
был в запасе
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
18:00
Локомотив
3 : 0
Волга
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Локомотив
3
Волга
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:30
Локомотив
3 : 0
Урал
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:30
был в запасе
Локомотив
3
Урал
0
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
был в запасе
Локомотив
2
Крылья Советов
1
был в запасе