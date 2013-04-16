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Виталий Чилюшкин
№24
Вратарь
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Команда
Знамя Труда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
19:45
Волгарь
0 : 1
Торпедо
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
19:45
был в запасе
Волгарь
0
Торпедо
1
был в запасе
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
был в запасе
Новокузнецк
1
Волгарь
0
был в запасе
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
3 : 1
Волгарь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
был в запасе
Волгарь
0
Балтика
2
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Томь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Томь
1
был в запасе
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Ротор
3
Волгарь
1
был в запасе
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
19:30
был в запасе
Волгарь
1
Салют
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Торпедо
0 : 0
Волгарь
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
был в запасе
Торпедо
0
Волгарь
0
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
был в запасе
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
был в запасе
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
был в запасе
Волгарь
1
Новокузнецк
0
был в запасе
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
был в запасе
Енисей
0
Волгарь
0
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
Волгарь
1 : 1
Урал
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
был в запасе
Волгарь
1
Урал
1
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:00
был в запасе
Шинник
1
Волгарь
1
был в запасе
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 1
Нефтехимик
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
был в запасе
Волгарь
1
Нефтехимик
1
был в запасе
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
был в запасе
Волгарь
0
Уфа
1
был в запасе
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
был в запасе
Балтика
2
Волгарь
0
был в запасе