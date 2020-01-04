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Матч-центр
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Дэнни Симпсон
№17
Защитник
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Команда
Хаддерсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Саутгемптон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90'