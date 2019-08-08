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Лента
Матч-центр
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Матуш Козачик
№1
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 дек. 1983 (36) лет
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2017/2018
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:30
Антверпен
1 : 0
Виктория
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Антверпен
1
Виктория
0
был в запасе