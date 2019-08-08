Матуш Козачик
№1
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 дек. 1983 (36) лет
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
Антверпен
1 : 0
Виктория
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Антверпен
1
Виктория
0
был в запасе