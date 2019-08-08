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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Антверпен
Антверпен
1:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
8 авг. 2019, 20:30 МСК
8.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Антверпен
мин
1
Болат
Синан Болат
90
11
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
70
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
2
Де Лат
Ритчи Де Лат
20
Копман
Сандер Копман
14
Бэби
Амара Бэби
9
Болинжи
Джонатан Болинжи
Виктория
мин
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
22
Брабец
Якуб Брабец
90
16
Грушка
Алеш Грушка
90
Запасные
1
Козачик
Матуш Козачик
3
Глоушек
Адам Глоушек
44
Перница
Людек Перница
6
Прохазка
Роман Прохазка
7
Горжава
Томаш Горжава
18
Хоры
Томаш Хоры