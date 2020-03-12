Мехмет Топал
№5
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
3 марта 1986 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
был в запасе