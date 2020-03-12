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Матч-центр
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Мехмет Топал
№5
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
3 марта 1986 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2009/2010
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
был в запасе