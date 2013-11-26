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Матч-центр
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Рубин-Рафаэль Окотие
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
Порту
1 : 1
Аустрия
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 82' - 90'
Порту
1
Аустрия
1
минуты: 82' - 90'
06.11.2013
06 нояб. 2013
ср
22:45
Атлетико
4 : 0
Аустрия
06.11.2013
06 нояб. 2013
ср
22:45
был в запасе
Атлетико
4
Аустрия
0
был в запасе
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
19:00
Зенит
0 : 0
Аустрия
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
19:00
минуты: 81' - 90'
Зенит
0
Аустрия
0
минуты: 81' - 90'
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
минуты: 84' - 90'
Аустрия
0
Порту
1
минуты: 84' - 90'