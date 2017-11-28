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Лента
Матч-центр
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Уго Кампаньяро
№14
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2008/2009
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
Сампдория
4 : 1
Пескара
58'
58'
58'
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
4
Пескара
1
минуты: 1' - 90'