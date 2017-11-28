Уго Кампаньяро
№14
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Сампдория
4 : 1
Пескара
58'
58'
58'
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
4
Пескара
1
минуты: 1' - 90'