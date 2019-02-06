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Хол Робсон-Кану
№4
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 мая 1989 (31) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:05
Вест Бромвич
1 : 3
Брайтон & Хов
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
3
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Вест Бромвич
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
был в запасе
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе