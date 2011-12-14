Дэнни Хиггинботэм
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
Бешикташ
3 : 1
Сток Сити
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
3
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
Сток Сити
1 : 1
Динамо
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Маккаби
1 : 2
Сток Сити
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90'