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Лента
Матч-центр
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Алан Хаттон
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 нояб. 1984 (35) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 3
Суонси
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
0
Суонси
3
минуты: 1' - 90'