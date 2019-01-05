Алан Хаттон
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 нояб. 1984 (35) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 3
Суонси
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
0
Суонси
3
минуты: 1' - 90'