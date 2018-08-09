Томаш Пекхарт
№14
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 мая 1989 (31) год
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
был в запасе