Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Томаш Пекхарт
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
АЕК
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 мая 1989 (31) год
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2016/2017
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
был в запасе