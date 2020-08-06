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Авраам Пападопулос
№34
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
3 дек. 1984 (35) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2011/2012
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Вулверхэмптон
-:-
Олимпиакос
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
-
Олимпиакос
-
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе