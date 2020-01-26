Скотт Голбоурн
№13
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 февр. 1988 (32) года
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'