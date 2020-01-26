Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Скотт Голбоурн
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 февр. 1988 (32) года
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'