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Матч-центр
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Крис Бэйрд
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2010/2011
2009/2010
5.01.2018
5 янв. 2018
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Дерби Каунти
5.01.2018
5 янв. 2018
пт
23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Дерби Каунти
0
был в запасе