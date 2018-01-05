Крис Бэйрд
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2018 5 янв. 2018 пт 23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Дерби Каунти
5.01.2018 5 янв. 2018 пт 23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Дерби Каунти
0
был в запасе