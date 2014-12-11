Давид Розегнал
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Лилль
0 : 3
Вольфсбург
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лилль
0
Вольфсбург
3
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 20:00
Краснодар
1 : 1
Лилль
90'
90'
90'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Эвертон
3 : 0
Лилль
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Эвертон
3
Лилль
0
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Лилль
0 : 0
Эвертон
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лилль
0
Эвертон
0
был в запасе
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Вольфсбург
1 : 1
Лилль
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Лилль
1 : 1
Краснодар
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лилль
1
Краснодар
1
был в запасе