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Давид Розегнал
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2009/2010
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Лилль
0 : 3
Вольфсбург
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лилль
0
Вольфсбург
3
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
20:00
Краснодар
1 : 1
Лилль
90'
90'
90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Эвертон
3 : 0
Лилль
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Эвертон
3
Лилль
0
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Лилль
0 : 0
Эвертон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Лилль
0
Эвертон
0
был в запасе
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Вольфсбург
1 : 1
Лилль
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Лилль
1 : 1
Краснодар
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лилль
1
Краснодар
1
был в запасе