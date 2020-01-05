Том Хаддлстоун
№44
Полузащитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 дек. 1986 (33) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
64'
64'
64'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90'