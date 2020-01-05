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Лента
Матч-центр
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Том Хаддлстоун
№44
Полузащитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 дек. 1986 (33) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2009/2010
2008/2009
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
64'
64'
64'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90'