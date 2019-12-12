Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Крейг Гордон
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 дек. 1982 (37) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Селтик
3 : 1
Ренн
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Селтик
3
Ренн
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Селтик
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лацио
1
Селтик
2
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 1
Лацио
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Селтик
2
Лацио
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Ренн
1 : 1
Селтик
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Ренн
1
Селтик
1
был в запасе