Марио Гомес
№27
Нападающий
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 июля 1985 (34) года
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 20:30
Байер
2 : 1
Штутгарт
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 20:30
был в запасе
Байер
2
Штутгарт
1
был в запасе