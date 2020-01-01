Арьен Роббен
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
23 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
9
4
0
1
0