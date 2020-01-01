Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Арьен Роббен
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
23 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
9
4
0
1
0