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Николя Морис-Белэй
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Бордо
1 : 1
Марсель
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Дижон
0
Бордо
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Бордо
2
Бастия
0
был в запасе
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
Нант
0 : 1
Бордо
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе