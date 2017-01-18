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Себастьен Бассонг
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
Саутгемптон
1 : 0
Норвич Сити
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'