Самир Насри
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 июня 1987 (32) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
4
0
2
0
0