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Лента
Матч-центр
Моя команда
Самир Насри
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 июня 1987 (32) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
4
0
2
0
0