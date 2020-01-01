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Лента
Матч-центр
Моя команда
Йоан Кабай
№29
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сент-Этьен
10
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1
2
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