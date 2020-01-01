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Лента
Матч-центр
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Себастьен Корчиа
№18
Защитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 нояб. 1990 (29) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2014/2015
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
4
0
1
0
0