Себастьен Корчиа
№18
Защитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 нояб. 1990 (29) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
4
0
1
0
0