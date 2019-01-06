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Лента
Матч-центр
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Ондрей Мазух
№3
Защитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 марта 1989 (31) год
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2017/2018
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
84'
84'
84'
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90'