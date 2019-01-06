Ондрей Мазух
№3
Защитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 марта 1989 (31) год
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 17:00
Миллуолл
2 : 1
Халл Сити
84'
84'
84'
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90'