Марк Планюс
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
минуты: 1' - 61'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 61'