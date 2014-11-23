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Матч-центр
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Марк Планюс
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
минуты: 1' - 61'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 61'