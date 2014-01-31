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Матч-центр
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Кевин Олимпа
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
ПСЖ
2 : 0
Бордо
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
был в запасе
ПСЖ
2
Бордо
0
был в запасе
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
Бордо
0 : 2
ПСЖ
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
2
был в запасе