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Лента
Матч-центр
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Звездан Мисимович
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
минуты: 59' - 90'
Динамо
2
Химки
1
минуты: 59' - 90'