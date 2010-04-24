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Матч-центр
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Соломон Окоронкво
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
был в запасе
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:15
был в запасе
Сатурн
0
Спартак
0
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
13:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Сатурн
1
был в запасе
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
15:30
был в запасе
Сатурн
0
Рубин
0
был в запасе