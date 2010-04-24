Соломон Окоронкво
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
был в запасе
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
был в запасе
Сатурн
0
Спартак
0
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Сатурн
1
был в запасе
4.04.2010 4 апр. 2010 вс 15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
4.04.2010 4 апр. 2010 вс 15:30
был в запасе
Сатурн
0
Рубин
0
был в запасе