Йосип Шимунич
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
Селтик
1 : 0
Динамо
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
Астра
1
минуты: 1' - 90'