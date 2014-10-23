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Матч-центр
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Йосип Шимунич
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Селтик
1 : 0
Динамо
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
5
Астра
1
минуты: 1' - 90'