Софьен Шахед
№23
Полузащитник
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.11.2010 7 нояб. 2010 вс 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Боруссия
7.11.2010 7 нояб. 2010 вс 17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Боруссия
4
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Ганновер-96
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
0
Ганновер-96
1
был в запасе