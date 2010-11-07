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Матч-центр
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Софьен Шахед
№23
Полузащитник
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:30
Ганновер-96
0 : 4
Боруссия
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Боруссия
4
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Ганновер-96
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
0
Ганновер-96
1
был в запасе