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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лоик Реми
№9
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 янв. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лилль
10
6
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1
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