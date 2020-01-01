Лоик Реми
№9
Нападающий
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Команда
Лилль
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 янв. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лилль
10
6
0
1
0