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Матч-центр
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Андерсон Луис Оливейра
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
14:45
Бернли
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
14:45
минуты: 69' - 90'
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 69' - 90'