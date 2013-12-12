Джи-Сун Пак
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
ПСВ
0 : 1
Черноморец
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 66' - 90'
ПСВ
0
Черноморец
1
минуты: 66' - 90'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
ПСВ
0 : 2
Лудогорец
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 61' - 90'
ПСВ
0
Лудогорец
2
минуты: 61' - 90'