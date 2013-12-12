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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джи-Сун Пак
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
ПСВ
0 : 1
Черноморец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 66' - 90'
ПСВ
0
Черноморец
1
минуты: 66' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
ПСВ
0 : 2
Лудогорец
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 61' - 90'
ПСВ
0
Лудогорец
2
минуты: 61' - 90'