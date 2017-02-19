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Матч-центр
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Уэс Браун
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2010/2011
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
был в запасе
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Блэкберн
2 : 0
Блэкпул
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
2
Блэкпул
0
был в запасе
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
минуты: 90' - 90'