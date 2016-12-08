Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дирк Кейт
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2010/2011
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Фейеноорд
0 : 1
Фенербахче
55'
55'
55'
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Фейеноорд
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 61'
Манчестер Юнайтед
4
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 61'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Заря
1 : 1
Фейеноорд
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 70'
Заря
1
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 70'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Фейеноорд
1 : 0
Заря
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Фейеноорд
1
Заря
0
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Фейеноорд
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Фейеноорд
1 : 0
Манчестер Юнайтед
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'