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Лента
Матч-центр
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Рой Кэрролл
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
43'
43'
43'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
был в запасе
Леванте
3
Олимпиакос
0
был в запасе