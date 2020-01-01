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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джеймс Коллинс
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
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Вест Хэм
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0
3
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