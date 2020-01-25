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Али Аль-Хабси
№26
Вратарь
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Оман
Дата рождения
30 дек. 1981 (38) лет
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2009/2010
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
был в запасе
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
был в запасе