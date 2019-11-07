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Лента
Матч-центр
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Никлас Бендтнер
№32
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
16 янв. 1988 (32) года
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
италия. серия а
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Динамо
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Динамо
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 89' - 90'
Динамо
1
Копенгаген
1
минуты: 89' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Мальме
1
Копенгаген
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Копенгаген
1
Лугано
0
был в запасе