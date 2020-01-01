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Лента
Матч-центр
Моя команда
Альберто Джилардино
№19
Нападающий
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Пескара
1
0
0
0
0
Италия. Серия А - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эмполи
6
0
0
2
0