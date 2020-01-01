Альберто Джилардино
№19
Нападающий
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Пескара
1
0
0
0
0
Италия. Серия А - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эмполи
6
0
0
2
0