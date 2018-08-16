Эдуардо Да Силва
№9
Нападающий
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Команда
Легия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 февр. 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Дюделанж
2
Легия
2
был в запасе
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 22:00
был в запасе
Легия
1
Дюделанж
2
был в запасе