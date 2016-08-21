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Матч-центр
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Абу Диаби
№5
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
Генгам
2 : 1
Марсель
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Генгам
2
Марсель
1
минуты: 1' - 69'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
Марсель
0 : 0
Тулуза
25'
25'
25'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 61'
Марсель
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 61'