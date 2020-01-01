Пабло Хавьер Сабалета
№5
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 янв. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
6
0
0
2
0