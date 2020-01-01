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Лента
Матч-центр
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Пабло Хавьер Сабалета
№5
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 янв. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Вест Хэм
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