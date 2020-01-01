Горка Ирайсос
№1
Вратарь
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Команда
Жирона
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 марта 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Жирона
6
0
0
0