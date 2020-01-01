Нильс Петерсен
№18
Нападающий
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 дек. 1988 (31) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фрайбург
22
9
2
0
0