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Нильс Петерсен
№18
Нападающий
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 дек. 1988 (31) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фрайбург
22
9
2
0
0