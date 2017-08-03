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Лента
Матч-центр
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Николас Ломбертс
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:45
Остенде
0 : 0
Марсель
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:45
был в запасе
Остенде
0
Марсель
0
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
Марсель
4 : 2
Остенде
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
был в запасе
Марсель
4
Остенде
2
был в запасе